Qu’on y vienne avec une recherche précise en tête et le frisson de la quête, simplement pour flâner ou bien pour le plaisir de découvrir de nouvelles collections qu’on n’aurait jamais pensé voir un jour, la bourse des collectionneurs est devenu un incontournable du troisième samedi de mars. Car c’est là toute la richesse de ce rendez-vous qui célèbre non seulement les collectionneurs mais aussi l’histoire. "Pour cette 21e, nous avons rencontré un joli succès avec près de 60 exposants et plus de 500 visiteurs, sourit Lucien Domange, le président du Royal Philatelic Club de Hesbaye qui organise chaque année la manifestation. C’est la première fois que nous avons autant de monde et nous avons même dû refuser des gens. Je pense que le secret de notre réussite c’est, d’une part, la longévité et, d’autre part, la multitude de collectionneurs différents." Si les collections de pièces rares séduisent toujours, les événements qui regroupent les passionnés se font de plus en plus rares. "Il y a de moins en moins de bourse comme la nôtre donc forcément on attire de nombreux amateurs qui viennent de tous les horizons, ajoute le Hannutois. Il y a beaucoup de néerlandophones, de Bruxellois et des personnes de la province du Hainaut."

Dans les rangées du marché couvert de Hannut, les papivores, philatélistes, cervacapsulophilistes, cartophilistes, numismates ou amoureux de miniatures, déambulent à la recherche d’archives et d’objets rares pour compléter leurs collections. Un large choix qui en contente plus d’un, en ce compris les curieux et les amateurs à la recherche de la perle rare et les publics plus jeunes. C’est notamment le cas de Quentin Schiltz (17 ans) venu de Waremme avec sa maman. "J’ai commencé à me passionner pour les timbres il y a deux ans pendant la crise sanitaire. Je m’ennuyais un peu chez moi car je suis fils unique et ma maman m’a fait découvrir ses collections. J’ai commencé à m’intéresser à l’histoire de chaque document et aujourd’hui j’en ai 320 dans mes fardes." L’occasion aussi pour Dominique, sa maman, de se replonger dans ses souvenirs. "Je suis contente de pouvoir partager cette passion avec lui. J’avoue que j’avais un peu oublié l’existence de ma collection de timbres, lance-t-elle en rigolant. Nous avons vu qu’il y avait une bourse de collectionneurs par très loin de chez nous donc on est venu faire un tour. Quentin a pris son argent de poche avec lui et nous verrons s’il déniche des pépites."

Et pour d’autres, la philatélie, c’est tout une vie. "Je suis philatéliste depuis toujours et membre de l’académie royale de philatélie, reprend Lucien Domange. Ma passion est de collectionner les pièces de ma région. Ça fait partie de notre histoire et de notre patrimoine. Je suis né à Virton et je me suis d’abord attardé à cette région. Aujourd’hui, je me focalise plutôt sur la province de Liège. C’est une passion qui prend du temps mais aussi beaucoup d’investissement. La pièce de ma collection qui m’est la plus chère c’est le cachet du village de Moxhe au temps de la poste rurale vers 1830. Il m’a fallu 40 ans pour arriver à le dénicher. Je l’ai d’ailleurs acheté pour trois fois rien."