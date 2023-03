La 29e macrale de Verlaine vengée par la pluie

Georges de Rogerée et Hugues Brisefer de la Faisanderie avaient prononcé l’arrêt et l’exécution immédiate de la sentence. Aucune circonstance à la macrale, qu’aucun avocat n’avait voulu assister. Le bourreau boutait le feu au bûcher.

Attendu que les maux sont parfois récurrents. Attendu qu’il ne faut pas se tromper, c’est bien le verre blanc dans la bulle blanche et le verre de couleur dans la verte. En étant surveillé, la macrale pourrait zoomer les dépôts et envisager un classement des plus grands picoleurs et pollueurs…

Attendu que le bruit des avions, de l’autoroute, du chant du coq, des manifestations privées et publiques dérangent, certains pourraient trouver le calme dans le déserte et y apporter leur grain de sable. Attendu que la police est appelée pour tapage nocturne dans un hameau, la salle Saint-Louis aurait-elle un concurrent ?

Attendu qu’il est toujours difficile de se synchroniser avec d’autres manifestations… Aucune circonstance atténuante donc avant la 30e macrale l’an prochain !