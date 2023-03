Desiderata, à Marchin, fragile et nécessaire

À Latitude 50 de Marchin pour leur 50e représentation, c’est en utilisant leur voix et leurs corps distordus dans les airs qu’ils ont jeté leur cri avec pudeur et fracas en même temps. Car, tout ici est dans la démesure et la démonstration d’un monde qui aurait tout à gagner si ensemble, on s’efforçait d’effacer les différences pour contrer la violence qui nous entoure.

Dite haut et fort ou sur le ton de la confession intime, la parole ici, loin de heurter, sensibilise au sujet avec joie et fantaisie comme à contre-courant du message grave à faire passer.

Ils sont six, un sextet d’hommes pétris de cette humanité qu’ils mettent en avant dans une proposition circassienne qui déconstruit les idées reçues sur un thème qui nous concerne tous: notre pouvoir d’indignation porté comme un étendard sur les sujets qui explorent la question du féminin dans un monde dit machiste et désensibilisé à outrance.

Leur langage reste circassien, leur danse, belle, douce, féroce, rebelle. À pas de deux, en solo, en portés acrobatiques, elle sculpte une proposition aérienne ou terrestre qui se joue de la gravité. Dans la voltige du cadre coréen, à la bascule, ils s’étreignent, s’enlacent, se bousculent, se rattrapent et s’entraident pour un monde voulu plus fraternel et sensible.

Bien que fantaisistes, ils témoignent pour se dire, se raconter à travers leurs doutes, leurs certitudes, leur fragilité. Et les confessions sont intimes tandis que la prise de parole reste fragile et vraie pour raconter la honte, la peur, le dégoût, l’indignation surtout.

Tout entier dans le don de soi, jusqu’à la chair à nu portée comme un cri qui hurle à la vie, leurs corps qui ne font plus qu’un sculptent le réel, façonnent un rêve sans imposer aucune limite. Car il n’y en a pas. Comme il n’y a pas non plus de cloisonnement de genre ou de sexe. On est ce qu’on est ou ce qu’on veut être, quoi qu’en disent ou qu’en pensent les autres.