Amay: une crèche en modèle d’acteur de biodiversité dans les entreprises

Potagers pour l’alimentation durable, langes lavables…

Le projet "Kick Amay" ne part pas, en effet, d’une page vierge grâce aux initiatives déjà prises par certains. L’éco-crèche Les Bienveilleuses de Jehay peut même être érigée en modèle comme déjà saluée par un prix de l’environnement décerné par la Province de Liège en 2020.

La fondatrice de l’ASBL qui accueille 14 enfants en horaire décalé (8 h à 23 h) était, ainsi, invitée ce lundi matin à présenter ses actions en faveur de la biodiversité dans ses murs… et en dehors. "Tout d’abord, nous garantissons une alimentation durable grâce notamment aux potagers que nous avons sur notre site. Nous en confions même la gestion à un maraîcher, explique Delphine Binet. Aujourd’hui, 75% des légumes consommés par les enfants proviennent de nos potagers, et 25% des fruits. Le reste, nous allons l’acheter dans des coopératives locales. D’ailleurs, le projet de pérenniser nos potagers et de créer une mare fait partie de la campagne Proximity, soutenant les initiatives citoyennes pour la biodiversité à Amay."

Parmi d’autres actions écoresponsables, la crèche est également installée dans un bâtiment basse énergie et recourt aux langes lavables. "Nous avons aussi un jardin pour bébés. Et d’avril à octobre, nous proposons les “Samedis au vert” pour les enfants de 18 mois à 5 ans qui peuvent ainsi voir ce jardin et aussi s’occuper des poules", termine Delphine Binet.

Eco-crèche Les Bienveilleuses: 0486/604134