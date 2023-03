Il y aura quand même une Fête du vin, les 8 et 9 avril

Les 8 et 9 avril (samedi dès 16h et dimanche dès 11 h) un chapiteau sera donc monté sur la place pour accueillir 13 viticulteurs qui disposeront d’un stand où les dégustations seront proposées. "La capacité d’accueil sera moindre: 1 500 personnes par jour. C’est raisonnable." Ce sont deux DJ qui animeront les soirées, pas de concert live donc. Fini aussi le service de "lift" qui ramenait les fêtards chez eux en toute sécurité. Mais on retrouvera toujours les grands bars, la petite restauration et l’ambiance festive qui caractérise la manifestation depuis ses débuts. "On a déjà beaucoup de retours de gens hypercontents qu’on l’organise… C’est quand même une tradition."

Ce week-end, la communication a débuté tous azimuts: site internet, Facebook, affiches, banderoles… Avec quel objectif ? "Voir comment la formule prend." Et après ? Raphaël Deroanne l’assure: il ne sera plus président (après dix années à la tête du comité) et il laissera le soin à son successeur de décider.

Pour rappel, voilà trois ans que les festivités sont perturbées, à cause du Covid. Les éditions 2020 et 2021 sont passées à la trappe. Des formules alternatives, en plus petit comité, ont eu lieu en 2022: un rassemblement symbolique en avril, à la date officielle, et une toute petite 57e édition en mode "Vin et un juillet" en juillet. L’année 2023 est donc presque un retour à la normale…