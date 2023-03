Hannut, une ville qui garde son âme villageoise

Pour faire découvrir la commune, Manu Douette et ses échevins se sont présentés et ont expliqué leurs compétences respectives. Ils ont aussi exposé tous les services communaux, para communaux dans tous les domaines. Par leurs attributions, ils ont aussi évoqué, la sécurité, les secours, l’économie, l’enfance, la jeunesse, le tourisme et le sport.

Le sport est une des attributions de l’échevin Martin Jamar "Nous avons 90 sports représentés dans notre commune par le service public et des privés. Nous avons également des activités de sport pour les aînés et le nouveau service du sport par ordonnance avec des professionnels de la santé." L’échevin gère aussi les affaires sociales. Et il a invité le public à ne pas hésiter à se rendre à la Maison sociale qui est une grande source d’aide dans divers domaines.

Pol Oter est le président du CPAS. Sur grand écran, tous les services proposés par le CPAS étaient énumérés. Il a aussi invité le public à ne pas hésiter à franchir la porte de ses services. Pol Oter a aussi en charge l’associatif et les festivités. "Nous avons 250 associations dans Hannut et ses villages." souligne-t-il.

Pas une ville-dortoir

L’associatif est aussi une préoccupation importante pour le bourgmestre Manu Douette. "Nous ne voulons pas que Hannut soit une ville-dortoir, dit-il. Nous avons un mix de nouveaux habitants. Certains sont des aînés qui viennent d’un rayon allant jusque 20 km dont le Brabant wallon. Ils emménagent dans le centre-ville pour ne plus utiliser une voiture. Nous avons des jeunes ménages qui s’installent pour une question géographique ; nous sommes proches de l’E40 et la gare de Landen. C’est bien qu’ils s’intègrent dans l’associatif aussi. Il faut qu’ils s’imprègnent de l’ADN hesbignon et du 4280. Hannut reste un gros village convivial où on se dit encore bonjour en rue."