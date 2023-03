À Huy, cela fait 19 ans que les riverains attendent la réfection du pont

Les bénévoles de Ben, qui balisent les nombreux sentiers de promenades s’émeuvent cependant que ce patrimoine soit en péril. Car même si on n’est pas certain que le pont en question date bien de l’époque romaine, il est très vieux et son état nécessite une rénovation.

Sur les réseaux sociaux, Georges Pirlet a publié une photo de l’édifice en question en soulignant le problème. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que cette publication sur Facebook a fait du bruit. De nombreux Ben-Ahinois ou Solièrois commentant le post du Hutois.

Depuis 2004 !

"Cela fait des années qu’on demande à la Ville d’intervenir, nous explique Jean-François Vanard, un riverain actif de Ben-Ahin. Mais elle ne fait rien ! Autrefois, je travaillais au sein de l’ASBL Huy Verte qui était chargée d’entretenir les sentiers et les éléments du petit patrimoine. Déjà en 2004, on avait dans nos projets de refaire ce pont. Mais l’ASBL a été dissoute en 2006 et depuis la Ville ne fait plus rien. Avec les bénévoles de Ben, on a encore sollicité la Ville en 2021 en ce sens mais ça ne bouge pas."

Le bourgmestre f.f. Éric Dosogne est également intervenu dans le débat sur Facebook (lire ci-contre). Mais si certains riverains ont paru rassurés par les propos du bourgmestre, ce n’est pas le cas de tous. "Éric Dosogne nous dit que la Région va entreprendre une étude. C’est faux, estime Jean-François Vanard. C’est une manière d’évacuer le problème en faisant traîner les choses. Et puis si le pont croule, on dira que c’est la faute à la Région qui n’a pas été assez rapide… Or pour moi, ce n’est pas non plus un chantier titanesque. Il suffirait de 2 ou 3 maçons pendant quelques jours. Ce n’est pas nécessaire de réaliser une étude coûteuse et longue pour savoir ce qu’il y a à faire !"

Le post de Georges Pirlet a eu le mérite de relancer le débat. En attendant son éventuelle réfection, le pont romain tient toujours. Mais pour combien de temps encore ?