Huy: aidez les apiculteurs à stopper les envahiseurs

En s’alliant à l’ASBL Les Amis des Abeilles et le rucher-école de la Ville de Huy, des pièges à frelon asiatique vont être installés là où la présence de l’espèce est constatée.

La Ville de Huy a versé à l’ASBL un subside de 1300€ pour qu’elle puisse financer l’achat de pièges. Les citoyens ont aussi un rôle à jouer. En effet, si vous constatez la présence de frelons asiatiques (ils sont facilement identifiables à leur corps noir et aux extrémités des pattes jaunes), prévenez une personne de contact de l’association. Celle-ci fera vérifier l’information et prendre les mesures nécessaires: piégeage, recherche et destruction du nid.

Contacts: Jean-Pierre Sépulchre: 0471/76 27 35 ou Thierry Kinet, 0474/35 22 20.