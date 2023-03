La grève se poursuit au Delhaize d’Amay

La franchisation ne passe en effet toujours pas auprès des travailleurs. "Nous dire que rien ne va changer, c’est de la poudre aux yeux. Les repreneurs des différents magasins ne pourront pas maintenir ces conditions. Ce ne sera pas viable."

"C’est inhumain"

Les employés ne digèrent pas non plus le peu de tact avec lequel la direction a procédé aux différentes annonces. "C’est vraiment inhumain d’annoncer par vidéoconférence que des gens (NDLR : le personnel administratif du siège central) vont être licenciés. On n’a pas l’intention de lâcher. On n’a de toute façon plus rien à perdre."

Cette situation leur inspire "un vrai sentiment de dégoût. Certains bossent depuis 15 ans, d’autres 20, même certains 40. On a engraissé la direction pendant toutes ces années. Et quand il faut lâcher un peu, il n’y a plus personne. Et à côté de ça, le patron gagne plus de six millions d’euros par an."