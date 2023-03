Des experts pour piloter le changement

Ce groupe d’experts a pour mission de déterminer les actions locales en faveur du climat. Un objectif ambitieux puisqu’il s’agit de diminuer de 55% les émissions de CO sur le territoire de Burdinne d’ici 2030 (par rapport à 2006). "Et d’arriver à la neutralité carbone en 2050, précise Sophie Bourguignon. Quand on sait que le logement représente 40 % des émissions de CO et les transports 40 % aussi, c’est un fameux challenge."

Le temps presse. D’ici juin, ce comité doit présenter les actions qu’il compte mettre en place pour atteindre ses fameux objectifs. Des actions qui, dans les prochaines années, vont impliquer tous les Burdinnois à différents niveaux. Cela passera par l’isolation des bâtiments, d’autres manières de produire de l’énergie, d’autres façons de se déplacer, de cultiver, de se nourrir… Bref, il y a du pain sur la planche du comité d’experts et de tous les Burdinnois.