Rendu public en ce début de semaine, l’outil, épais de 210 pages, reprend les dernières statistiques disponibles d’une cinquantaine de sources (Inami, SPF économie, Sciensano, Bureau fédéral du Plan), pour établir une photographie de l’état de santé de la population. Si certaines données sont fournies à l’échelle provinciale, d’autres concernent les arrondissements, voire les communes.

Les statistiques reprennent notamment toute une série de données en termes de démographie. Ainsi, il apparaît, sur la période s’étalant de 2015 à 2019, que l’espérance de vie à la naissance a grimpé à 77,5 ans pour les hommes sur l’arrondissement judiciaire de Huy et à 78,1 ans sur l’arrondissement de Waremme. Sans surprise, l’espérance de vie est plus élevée pour les femmes (81,6 ans sur l’arrondissement de Huy et 82,9 ans sur l’arrondissement de Waremme). En vingt ans, les femmes ont gagné plus de 2,5 années et les hommes plus de 4,7 années.

On relèvera notamment qu’il y avait, au 1er janvier 2021, quatre fois plus de femmes âgées de plus de 95 ans à Huy-Waremme (274) que d’hommes (67).

Autres chiffres démontrant que la population se fait de plus en plus grisonnante: 18,3% de celle-ci sur l’arrondissement de Huy (114 293 habitants au 1er janvier 2021) ont plus de 65 ans. Ce pourcentage est légèrement supérieur (18,7%) sur l’arrondissement de Waremme (82 289 hab.).

Trois communes régionales présentent aussi un indice de vieillissement supérieur à 1. Ce qui signifie qu’elles ont davantage de citoyens de plus de 65 ans sur leur territoire que de jeunes de moins de 20 ans. Il s’agit de Nandrin (1,09), Waremme (1,07) et Hamoir (1,04). "Pour Hamoir et Nandrin, on observe un large écart par rapport à l’indice de 2015, respectivement de 0,78 et 0,81", précise Marie-France Jeunehomme, chargée de projet à l’OPS.

27% des hommes décèdent d’une tumeur contre 20 à 21% des femmes

Le tableau de bord de la santé 2022 se penche aussi sur le nombre de décès, tous âges confondus, en 2019 sur Huy-Waremme: 1 931 personnes ont perdu la vie, dont 1 009 femmes et 922 hommes.

Beaucoup plus parlant: les causes de décès sur les deux arrondissements (voir graphiques) sur la période 2014-2018. "Les causes principales de décès pour les hommes sont les tumeurs, les problèmes liés à l’appareil circulatoire, respiratoire et les morts non naturelles comme les suicides, homicides, chutes ou accidents de la route, précise Marie-France Jeunehomme. Pour les femmes, les décès sont liés à l’appareil circulatoire (27,6% à Huy et 30,3% à Waremme), en raison de leur espérance de vie plus élevée que celle des hommes." Pour rappel, ces données sont antérieures à la période Covid. "À l’avenir, les cas de Covid seront répertoriés dans les décès dus à l’appareil respiratoire."