Le premier salon de l’emploi et de la formation à Villers-le-Bouillet attire de nombreux demandeurs

"Des demandeurs repartent d’ici avec un travail"

"L’approche se veut généraliste. Il y a des CISP, Centres d’insertion sociale, des organismes de formation, des agences intérim, des employeurs potentiels et des jobs étudiants. Il y en a pour tout le monde, embraye Mickaël Lhomme, chef de projet du plan cohésion sociale. Il y a des personnes de tout horizon: des demandeurs d’emploi, des personnes qui veulent se réorienter, d’autres se former. Il y a 17 organismes de formation, 10 agences intérim et une dizaine d’employeurs potentiels. On brasse également large en ce qui concerne les formations: des classiques comme la police et la Défense mais aussi des formations plus techniques comme plafonneur ou cariste. On essaye d’attirer le plus large public possible en proposant un vaste choix de formations."

Bien plus que des simples séances d’information, les différents stands présents proposent de réelles perspectives aux demandeurs d’emploi. "Les gens ne viennent pas ici juste pour prendre la température et voir s’il y a quelque chose qui pourrait les intéresser, poursuit celui qui coordonne le salon. Il y a de vraies offres d’emploi. D’ailleurs, certains demandeurs d’emploi repartent d’ici avec un travail. L’idée, outre de donner l’accès à l’emploi, la formation et à l’insertion sociale, c’est aussi de réunir tous les opérateurs dans un seul lieu. C’est d’amener l’emploi à Villers-le-Bouillet et d’aider les locaux dans leurs recherches."

Des employeurs en quête de talent

Du côté des employeurs, l’objectif est clair: décrocher des personnes talentueuses. "On est là pour aller dénicher des profils qui correspondent aux opportunités que nos clients nous transmettent, explique Fabienne, manager des agences intérim Randstad de Huy et de Liège. On est agréablement surpris. B eaucoup de personnes sont passées par notre stand. Je ne m’attendais pas à un tel engouement. C’est une bonne journée. Il n’y a pas beaucoup de salon tel que celui-là à Huy, c’est un peu dommage. Il est important pour nous d’être présent sur le terrain. On se fait connaître différemment, via un autre canal de recrutement. Le marché des candidats est annoncé en pénurie, ça permet d’avoir une vision claire et fiable du marché de l’emploi et puis c’est l’opportunité d’avoir un premier contact avec les demandeurs d’emploi."