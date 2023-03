Dépistage du cancer du sein, diabète, tabagisme, alcoolisme: voici les derniers chiffres à Huy-Waremme

1. Une femme sur deux de 50 à 69 ans a recours au dépistage du cancer du sein En province de Liège, 3 cancers sur 10 diagnostiqués chez les femmes proviennent d’une tumeur au sein. Le cancer du sein, qui est le deuxième plus mortel chez les femmes, devance de très loin les cancers de la trachée, des bronches et des poumons (11%, 2e), ou du colon et du rectum (10%, 3e). Or, le dépistage du cancer du sein reste loin d’être une évidence chez les femmes entre 50 et 69 ans. En moyenne, une femme sur deux y a eu recours lors de la période 2018-2019 en province de Liège. Avec des disparités d’une commune à l’autre. Ainsi, Faimes est le meilleur élève de l’arrondissement Huy-Waremme et fait partie des trois communes liégeoises qui affichent un taux de couverture de plus de 60%. Les autres bons élèves régionaux (+ de 50%) sont Geer, Donceel, Verlaine, Anthisnes et Nandrin. À l’inverse, Huy (43,3%), Amay (44,1%) et Engis (44,5%) sont en queue de peloton dans l’arrondissement (judiciaire) de Huy tandis que Wasseiges (46,8%), Hannut (48,4%) et Braives (48,5%) sont à la traîne dans l’arrondissement (judiciaire) de Waremme. "Selon une recommandation européenne, pour obtenir une réduction de plus de 30% de la mortalité par cancer du sein, il faut arriver à une participation au dépistage d’au moins 70 à 75% des femmes éligibles", rappelle Marie Vanoverberghe, attachée à l’OPS. Pour augmenter les statistiques de dépistage, une remise en route du Mammobile sur Huy-Waremme est à l’étude. Deux réunions de présentation auront lieu prochainement.

2. Le diabète en progression de plus de 25% En 2019, 8,2% des hommes et 8,6% des femmes de l’arrondissement de Huy souffraient du diabète (type I ou type II) et recevaient un traitement. Sur l’arrondissement de Waremme, les chiffres sont comparables (8,8% pour les hommes ; 8,9% pour les femmes). Si ces taux sont inférieurs à la moyenne provinciale (9,6%), ils sont bien supérieurs aux statistiques nationales (6,5%). "Par rapport à la dernière étude, on constate une forte augmentation des cas, relève Marie-France Jeunehomme, attachée à l’OPS. De l’ordre de plus de 25%, et même de 33% pour les femmes en région waremmienne."

3. Le tabagisme en hausse, la consommation d’alcool en baisse Sur base de la dernière enquête déclarative de Sciensano en 2018, 22,3% des hommes et 18,4% des femmes affirmaient être fumeurs quotidiens en province de Liège. C’est bien plus que la moyenne nationale (18,9% et 12,1%). "Par rapport à l’enquête de 2013, on constate une augmentation provinciale de l’ordre de 11% (hommes) et 7% (femmes), relève Marie Vanoverberghe. Ce qui est interpellant, c’est que durant la même période, les chiffres sont restés stables dans les provinces de Namur, de Hainaut ou du Luxembourg." Et quid de la consommation d’alcool ? 14,6% des hommes de 15 ans et 5,1% des femmes en consommaient quotidiennement en province de Liège. "Par rapport à 2013, la diminution est de 14% chez les hommes et de 57% chez les femmes." Quant à la surconsommation d’alcool (soit plus de 14 verres par semaine pour les femmes et au moins 21 verres pour les hommes), elle concerne 1 homme sur 10 en province de Liège et 1 femme sur 25.

4. Informer les communes et les acteurs locaux Ce nouveau tableau de bord a pour objectif de déboucher sur de nouveaux Profils locaux de santé (PLS). Ces rapports ont pour but de confronter les données objectives à la réalité de terrain avec les communes, les groupements de médecins et les acteurs locaux (PCS, CPAS, tissu associatif). In fine, l’objectif est de mettre en place, d’adapter ou de renforcer des programmes et des actions de promotion de la santé.