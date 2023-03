La mobilisation continue au Delhaize d'Amay

Rassemblés à une dizaine dans le sas d’entrée du magasin, pour se protéger du vent et de la pluie, les employés poursuivent donc la grève. "C’est vraiment triste comme situation", commentent plusieurs d’entre eux. "Quand on voit ce qui s’est passé ce matin, on comprend directement qu’ils n’ont aucune intention de discuter avec nous, avance une employée. Avant, Delhaize, c’était un beau lion. Et aujourd’hui, ce n’est plus qu’une pauvre petite souris."

Les employés ne digèrent pas la décision de Delhaize de franchiser l’ensemble de ses magasins intégrés -dont fait partie celui d’Amay – tombée il y a déjà une semaine. "Nous, on a signé pour un salaire, une situation. Et tout ça, on va le perdre. On peut également faire une croix sur notre prime de fin d’année", détaille une employée, assise juste devant la porte d’entrée du magasin. "Et même notre assurance maladie, on va la perdre", avance une de ses collègues, installée un peu plus loin. "Pourtant, on a cotisé pendant des années pour en bénéficier", renchérit la première.

Si la situation n’est vraiment pas évidente, les travailleurs peuvent néanmoins compter sur le soutien des clients du magasin. "Leurs enfants ont même réalisé un dessin pour nous", explique une employée en nous montrant une grande feuille sur laquelle se trouvent des empreintes de mains réalisées à la peinture. Au-dessus, on peut lire le mot "Solidarité."

Les enfants des clients ont réalisé un dessin pour soutenir les employés du Delhaize. ©EDA

La grève va continuer ce mercredi

C’est clair: la franchisation, les travailleurs n’en veulent pas et ils vont continuer leur mobilisation. "On poursuivra la grève ce mercredi", confirme Jean-Louis Bertossi, délégué syndical Setca. Et jeudi ? "Je pense que ce sera encore le cas. On ira sûrement au finish. Mais on y verra déjà plus clair après les réunions syndicales de demain."

Lui aussi est très déçu de la rencontre de ce mardi matin. "On n’a pas su faire part de nos revendications contre la franchise." Il espère aussi que la direction finira "par se montrer raisonnable", car des solutions, il y en a. "On peut tout à fait garder les magasins intégrés, par exemple en revoyant le travail du dimanche. Mais il est hors de question d’accepter la franchisation, qui entraînera des pertes d’emploi, alors que la société se porte extrêmement bien. Ça, c’est vraiment du capitalisme en plein."