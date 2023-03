Les Planches à nu lancées sur une voie royale à Hannut dès le 17 mars

Vraie création collective

C’est assez rare dans le milieu pour le souligner, les spectateurs auront droit, cette année, à une vraie création maison des Planches à nu ! Pour la troupe hannutoise, il ne s’agit pas d’une première en soi, mais bien avec la technique propre à Luc Jaminet qui a entamé le travail d’écriture avec les dix comédiens fin octobre dernier.

Et d’accoucher ensemble de la pièce "Le Royaume", non pas dans la douleur mais plutôt dans la bonne humeur chère à la "patronne" de la troupe. "On apprécie toujours aborder une thématique contemporaine, révèle Annick Leroy sans trop en dévoiler. On va inviter les spectateurs à visiter notre royaume. Les sujets du roi (NDLR: rôle campé par Jean Dufour) vont pouvoir vivre au rythme de la nature et des fêtes au château. Et derrière tout cela, il y aura un voyage initiatique avec quelque chose de bien plus contemporain qu’on pourrait le penser."

Le voyage en deux actes durera 1h15 avec la promesse de dérider l’assemblée si pas davantage… "On aime aborder des sujets de réflexion, mais sans se prendre au sérieux", termine la présidente impatiente d’ouvrir les portes d’un royaume qu’on devine déjà différent des autres dans un mélange de costumes confié à l’imagination de Pascale Fichers. Y a plus qu’à jurer fidélité au roi.

Entrée: 12 €. Réservations: 0479/779045 et lesplanchesanu@gmail.com. Les vendredis 17, 24 et 31 mars à 20h, le jeudi 23 mars à 20h et les samedis 18 et 25 mars ainsi que le 1er avril à 20h. Salle des Amis réunis (rue de Wansin, à Petit-Hallet).