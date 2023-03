Le parking de l’école de Limont (Anthisnes) agrandi pour sécuriser les abords

Les élus ont aussi approuvé le rapport sur l’état d’avancement de l’ODR (Opération de développement rural) 2022. En réalité, il ne reste qu’un projet à finaliser, mais d’ampleur: les aménagements intérieurs et extérieurs du bâtiment "La Brassine" du château de l’Avouerie d’Anthisnes. Où en est-on ? "On vient de budgétiser un montant de 100 000 €, précise le mayeur ff. Et on espère que les travaux débuteront en 2023. Les entreprises sont désignées." Il est prévu là un vrai projet touristique et central pour toutes les associations de la commune.

On a aussi parlé sport jeudi soir à Anthisnes. Une nouvelle convention entres les Communes de Hamoir et d’Anthisnes a été votée. Objectif ? Collaborer pour que la Régie communale autonome de Hamoir (qui gère le hall omnisports de Hamoir et d’autres sites sportifs) puisse être reconnue comme CSLI (Centre sportif local intégré). Un important projet pour la politique sportive des deux Communes qui, ensemble, atteignent une taille suffisante pour accéder à cette reconnaissance. "On va pouvoir obtenir une subvention pour financer à 90% l’engagement d’un gestionnaire", indique Michel Evans. Le RCA a introduit le dossier fin 2022 et la Fédération demande aux deux entités de signer une nouvelle convention en spécifiant clairement que la reconnaissance se fait pour une durée de dix ans renouvelable.

Du côté du CPAS, il a été question jeudi soir d’officialiser dans le règlement de travail les modalités du télétravail, comme c’est déjà le cas au sein de la Commune. "Suite au Covid, on a autorisé le télétravail pour le personnel communal, un jour par semaine, note Michel Evans. On fait un copier-coller pour le CPAS. À noter qu’environ la moitié du personnel communal y a recours."

Et enfin, dans le volet travaux, le conseil communal a acté trois chantiers de réfection de voirie pour un montant de 228 000 €: le remplacement des filets d’eau à Hestreux, la réfection complète de la rue Basse Voie à Limont-Tavier, en très mauvais état, et la réfection d’un tronçon de voirie route de Villers à Hody depuis la RN638 jusqu’à l’entrée du zoning.