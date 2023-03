Amay: la fabrication et le pilotage des drones entre dans l'offre de formations au COF

Fabrication, maintenance, pilotage

Durant 600 heures au rythme de 5 jours par semaine, les stagiaires bénéficieront d’une formation complète qui ne se limitera pas à l’apprentissage du pilotage d’un drone. "On leur apprendra la création et la modélisation d’un drone en passant par l’impression en 3D des divers éléments et la découpe laser du châssis notamment, détaille Frédéric Moineau, formateur au FabLab du COF. Il ne faut pas avoir de prérequis particulier pour s’inscrire. À celle ou celui qui n’a jamais fait de la micro-soudure, on la lui apprendra. J’ai déjà démonté un drone. C’est de la haute technicité. On partira d’un design tout fait, mais il pourrait y avoir des modifications en cours de route. Dans le commerce, il est possible d’acheter tout en pièces détachées. D’où l’avantage de pouvoir assembler un drone soi-même. En cas de chute du drone par exemple, le stagiaire sera capable de le réparer. Le drone référence de notre formation aura un poids inférieur à 250 grammes et pourra prendre des prises de vue d’objets mobiles qu’il survolera."

Passage de licence

La formation inclura également tout un chapitre sur la sécurité ( "les batteries peuvent être explosives par mauvaise manipulation") et le passage de la licence open A1 A3 pour pouvoir piloter un drone de moins de 20 kg. Les stagiaires seront préparés au passage de l’examen, notamment avec l’assimilation de la législation européenne en la matière. "Par exemple, on ne peut pas faire voler un drone au-delà de 120 mètres d’altitude et il faut toujours que le drone soit à vue."

Séance d’information le 14 mars au COF

En premier essai, le COF ouvre 8 places pour cette nouvelle formation. Et à écouter Cédric Lejeune, l’intérêt est concret avant même la séance d’information organisée au COF le 14 mars à 13h30 (sur inscription au 085/328450 ou à l’adresse info@cof.be). Grâce au financement du Digital Belgium Skills Fund, la formation sera gratuite. Le demandeur d’emploi recevra une petite indemnité horaire et une intervention dans les frais de déplacement et de garderie éventuelle.