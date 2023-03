Villers-le-Bouillet: le balisage lumineux de 4 éoliennes va être supprimé

Gestionnaire du parc éolien le long de l’autoroute E42 sur les territoires de Villers-le-Bouillet, Verlaine et Wanze (Braives pourrait s’y ajouter si une demande de permis en cours est acceptée), Luminus a obtenu l’autorisation du SPW de modifier les conditions d’exploitation de 4 éoliennes. Il est question de supprimer le balisage lumineux des éoliennes 5, 12, 13 et 14 précisément localisée sur le "Parc éolien Villers 1 et 2 – fer à cheval" qui compte 8 mâts sur Villers et Wanze. "Nous avons pris cette décision dans le cadre d’une diminution des incidences visuelles, surtout la nuit, suite à la demande d’un riverain, explique Martine Moreau, responsable communication chez Luminus. On met un point d’honneur à respecter l’environnement, le paysage et surtout les riverains."