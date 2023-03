Incendie du Prieuré d’Amay: "Criminel et providentiel" selon l’ASBL Patrivalia

Quand on demande à Olivier Carpentier, fondateur de l’ASBL Patrivalia, d’étayer ces allégations, il répond que "c’est simplement suspect qu’on ait mis le feu à ce bâtiment-là et pas aux autres, et dans la toiture, l’endroit qui brûle le mieux. Il a été établi qu’il y a eu deux départs de feu. C’est difficile de croire qu’on ait affaire à un incendie volontaire. L’incendie facilite l’octroi du permis. On souhaite attirer l’attention pour ne pas laisser faire n’importe quoi".

Javaux: "Archi-faux !"

Jean-Michel Javaux, bourgmestre d’Amay, réagit en rappelant que l’enquête, toujours en cours, a permis d’établir que si l’incendie est volontaire, cela ne signifie pas qu’il est criminel. Face aux autres attaques de Patrivalia, il insiste sur le fait que le groupe Horizon a déjà introduit cinq permis qui se sont chaque fois soldés par de nouvelles demandes et des changements. Et Jean-Michel Javaux de démonter également l’argument patrimonial. "Dire que c’est le bâtiment le plus ancien qui a brûlé, c’est archi-faux ! Les bâtiments les plus anciens sont la maison canoniale, le porche d’entrée et le vide-bouteilles, et ils n’ont pas été touchés." Le mayeur amaytois précise encore que des conditions ont été mises sur la table pour que les bâtiments à plus haute valeur patrimoniale soient préservés.

Quant à la notion de squat, là aussi il remet l’église au milieu du village. Du squat au Prieuré, il y en a. "J’ai déjà croisé des gens de Flandre, de Bruxelles, et d’ailleurs qui se garaient dans les environs. Et on se doute de là où ils vont. Ce ne sont pas des gens du coin qui squattent. Mais, ce n’est pas aux autorités communales de sécuriser les lieux. C’est un bâtiment privé. Notre rôle c’est d’assurer la sécurité des personnes qui vivent et qui travaillent aux alentours du site."

Le bourgmestre amaytois invite finalement ceux qui s’expriment sur ce dossier à la prudence. "En disant que c’est non accidentel et criminel, attention ! Entre l’intention de nuire et agir de façon involontaire, ça change beaucoup de choses. Il y a une différence entre des personnes de passage qui mettent le feu en n’étant pas en pleine possession de leurs moyens et quelqu’un qui commandite."