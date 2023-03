Braives/Villers-le-Bouillet: réunion constructive sur le projet de 5 éoliennes en plus le long de la E42

Parmi ces citoyens, il y avait évidemment de nombreux Braivois et Villersois, "mais aussi des Wanzois", avance le bourgmestre de Braives Pol Guillaume qui présidait la séance.

Et d’une manière générale, les échanges étaient courtois. "L’ambiance était sereine." De nombreuses questions ont également été posées. "Les citoyens se demandaient pourquoi on comptait installer trois éoliennes d’un côté et pas cinq de l’autre. Évidemment, ils préfèrent avoir les éoliennes le plus loin possible de chez eux." D’autres questions relatives au bruit, à l’impact sur la faune et aussi à la valeur des maisons ont également été adressées aux différentes intervenantes. À savoir Charlotte Engelen, développeuse chez Luminus, et une membre du bureau d’études CSD qui sera chargé de réaliser l’étude d’incidences. Elle tiendra d’ailleurs compte des différentes remarques émises par les citoyens. Ces derniers disposeront encore de deux semaines après la réunion pour les formuler.

L’étude d’incidences débutera bientôt

Ce sera d’ailleurs cette fameuse étude d’incidences qui permettra d’en savoir plus à propos des conséquences sur l’environnement. Elle débutera dans quelques jours.

Une fois qu’elle sera terminée, une demande de permis unique, "qui comprendra l’urbanisme et l’environnement" sera déposée. "Les citoyens auront bien entendu le droit d’émettre des avis et des remarques. Les Communes seront également invitées à rendre un avis." D’autres organismes, comme le Parc naturel Burdinale-Mehaigne, seront également sollicités.

Tiens, justement, quelle est la position de la Commune braivoise sur le projet ? "Pour l’instant, on doit se taire dans toutes les langues. On ne peut pas donner notre avis tant qu’on ne nous a pas invités à le faire", souligne Pol Guillaume.

De son côté, Martine Moreau, communication manager chez Luminus, estime également que les débats "étaient constructifs et posés".

Cinq éoliennes le long de l’autoroute

Pour rappel, ce projet vise à installer cinq éoliennes le long de l’autoroute E42, qui viendraient agrandir le parc déjà existant. Elles devraient se situer plus ou moins à hauteur de la sortie 7. Les éoliennes, qui mesureront entre 150 et 250 mètres et permettront de produire environ 35 000 000 kWh par an, ce qui correspond à peu près à la consommation d’environ 9500 ménages.