Amay: on se prépare pour l'opération Arc-en-Ciel

Et après ? "Une fois que les vivres sont réceptionnés, ils sont rassemblés dans le hangar, mis à disposition par mon entreprise familiale, chez Galvametaux à Amay, poursuit la bénévole. Ensuite, ils sont redistribués à des associations d’enfant."

Cette opération est possible grâce à de nombreuses heures de bénévolat. Ce qu’explique Sophie Grégoire: "Mon rôle est de prendre contact avec toutes les personnes qui acceptent de récolter des vivres non périssables au bénéfice d’associations d’enfants. Pendant le mois de mars, je mets le hangar de la société familiale et du matériel à disposition des bénévoles afin de rassembler les colis. Ceux-ci sont ensuite redistribués à des associations d’enfant: maisons d’hébergement, maisons de quartier, écoles de devoirs, maisons de jeunes…" Sophie Grégoire est bénévole depuis quasi toujours. "Pour ma part, c’était assez naturel. Quand j’étais petite, mon père a commencé à participer à cette opération et j’allais l’aider. Du coup, j’ai continué sur sa lancée", dit la bénévole qui est aussi la déléguée de l’arrondissement de Huy pour l’opération. Celui qui veut aider au tri lors des récoltes, ouvrir un dépôt pour l’opération, animer ou cuisiner lors d’un séjour, ou encore rejoindre l’assemblée générale peut sans souci rejoindre l’ASBL. Les formulaires d’inscription se trouvent sur le site de l’ASBL Arc-en-ciel (www.arc-en-ciel.be).

Le but de l’opération Arc-en-ciel, c’est de permettre aux associations bénéficiaires d’économiser de l’argent pour organiser des journées de loisirs et des vacances actives pour les jeunes. En 2022, 114 000 kilos de vivres non périssables ont été récoltés et 15 000 enfants défavorisés ont pu bénéficier de plus de loisirs et de vacances.