On recherche des figurants pour un tournage à Latitude 50 (Marchin)

Alors si vous voulez vous prendre pour un grand acteur le temps d’une journée, la compagnie théâtrale est toujours à la rechercher de différents profils. "On a encore besoin de cinq ou six personnes entre 25 et 45 ans. On a déjà une quinzaine de figurants mais il nous manque des hommes, surtout. Il nous manque également une ou deux femmes entre 25 et 37 ans, reprend Jenifer Rodriguez. Nous aurons des costumes sur place mais nous demandons aux hommes de venir avec des chaussures en cuir foncé et pour les femmes, une paire de talons." Le rendez-vous est donné à 9h sur la place de Grand-Marchin et un défraiement de 30 € est prévu pour la journée.

Infos: j.rodriguez@artara.be