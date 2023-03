L’histoire de la sécurité sociale racontée au centre culturel Oyou

Il a donc essayé de se renseigner sur "quelque chose qui donne l’impression d’ennuyer tout le monde parce que ça pèse lourd sur notre salaire", en allant consulter des livres. "Mais je me suis rendu compte que quasiment rien n’avait été écrit sur le sujet." Et comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, "j’ai décidé de m’y coller". Et pourtant, ce n’était pas gagné d’avance. "C’est une BD historique, qui traite d’une administration belge. Ça paraissait invendable." Mais Harald Franssen, qui a d’ailleurs fait ses études secondaires à l’athénée de Marchin, a réussi à sortir son livre, "qui raconte en fait l’histoire populaire de Belgique".

Avec des animations

Et pour que l’exposition, qui s’intitule "Le droit de vivre", ne reste pas purement théorique, elle est accompagnée de plusieurs animations mises en place par le Cepag (Centre d’éducation populaire André Genot). "Leur but est de sensibiliser les gens à l’importance de la sécurité sociale, détaille Pascal Fontaine, coordinateur de la PAC Huy-Waremme, qui accompagne le centre culturel OYOU. On veut leur montrer qu’elle est importante, mais qu’il faut aussi la défendre." Et ça, même si tout n’est pas parfait. "Il y a pas mal de trous dans la raquette."

Parmi ces animations, on retrouve notamment un tableau dans lequel on doit classer les différents types de revenus, comme les allocations de chômage, ou le revenu d’intégration sociale. "Le but est d’apprendre à faire la distinction entre ce qui relève de la sécurité sociale et ce qui dépend de l’aide sociale."

Il y a aussi une activité avec un mannequin. "En répondant à des questions, il faut l’habiller pour qu’il puisse partir en vacances." Une manière d’en savoir plus sur les congés payés. Et entre ces activités, un mot croisé, un "vrai ou faux" et encore un autre exercice avec une balance, les visiteurs ont de quoi repartir avec toutes les connaissances nécessaires pour comprendre, au moins en partie, les rouages de la sécurité sociale.

À noter que l’exposition, qui durera jusqu’au 26 mars, est accompagnée de plusieurs animations, telles qu’une pièce de théâtre Les gens de peu et un ciné-débat autour du film Sorry we missed you.

https ://bit.ly/expo_oyou