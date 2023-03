Le Hannurban Trail de retour le 18 juin

À noter que le parcours ne sera pas le même que lors de la première édition, qui s’était tenue en mai 2022. "Cette année-ci, on va mettre en place deux boucles de cinq kilomètres (NDLR: contre 2,5 en 2022), détaille Laurent Saublens, responsable des Blancs Gilets, l’ASBL qui organise l’événement. Le but est de pouvoir toucher davantage de sites et d’avoir une mixité entre lieux publics et lieux privés." Les organisateurs ont en effet été contactés, suite à la première édition, par plusieurs propriétaires. "Ils nous ont proposé de passer chez eux.", poursuit Laurent Saublens.

Et si les organisateurs ne veulent pas non plus en dire trop sur le futur parcours, ils ont quand même donné le nom de l’un ou l’autre site par lesquels les traileurs passeront, juste histoire de mettre l’eau à la bouche. "On va encore passer par l’ancienne piscine, détaille Martin Jamar. On alliera sport et culture en courant au milieu des expositions. On passera aussi sur notre nouvelle piste d’athlétisme."

Au niveau des bâtiments privés, il est notamment prévu de traverser la salle de sport Fitnessentiel. "Et ce ne sera pas le seul commerçant à qui on ira rendre visite."

Pendant le week-end de la braderie

Autre changement par rapport à la première édition: le trail aura lieu cette fois-ci pendant le week-end de la braderie, et pas pendant la fête des mères. "Cette une décision qui a tout son sens, expose Laurent Saublens. C’est une occasion de faire du sport dans un cadre familial et festif."