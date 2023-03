Il sort son Beretta en public en Huy et se filme

Ce n’est pas très malin. Le prévenu le reconnaît lui-même. Exhiber une arme alors qu’on est en train de boire un verre entre amis, filmer la scène et puis la diffuser sur Facebook. On a connu meilleure initiative. Vu l’ancienneté des faits et l’absence d’antécédents dans le chef du prévenu, le tribunal s’est montré clément. Le Hutois (né en 1985) bénéficie de la suspension simple du prononcé pendant une période de trois ans.