Deux nouveaux jobcoach au Tilleul, basé à Waremme, pour le suivi de personnes porteuses de handicap

Le Tilleul, qui vient en aide aux personnes en léger retard mental et celles qui rencontrent des soucis psychologiques (reconnues par l’AViQ et/ou dépendant de l’Inami), est spécialisé dans les formations en agroalimentaire, cuisine, réassort en magasin et nettoyage. Elle vient également en aide aux personnes "victimes de surdiscriminations comme les femmes et les personnes LGBT +. C’est notre rôle, orienter et accompagner les personnes en difficulté dans leur projet de vie. Notre temps plein accompagne déjà entre 20 et 30 personnes, ajoute la directrice. On a demandé à avoir deux nouveaux Jobcoach pour, d’une part, renforcer notre petite antenne située du côté de Lincent, Hannut et Orp-Jauche et, d’autre part, celle qui se trouve à Welkenraedt."

Il s’agit de régions à la fois mal desservies en transports en commun et où il n’y a pas, ou peu, de centres de formation. "Les personnes qui ont besoin d’aide sont loin. Loin géographiquement mais aussi socialement. Le but, c’est donc d’aller là où elles sont. Et ça passe par les jobcoach."

C’est donc en 2005 qu’un premier jobcoach a commencé à travailler pour l’association waremmienne. Depuis, quel bilan en tirer ? "C’est certain que quand on peut avoir le renfort de professionnels flexibles et itinérants, le suivi des personnes est toujours plus efficace. Et on voit bien la différence depuis qu’on a cette ressource-là", ajoute Stéphanie Reggers, qui précise que les bénéficiaires sont des personnes qui le plus souvent n’ont pas les moyens de financer des formations. "D’où l’importance, je le répète, de pouvoir aller à leur rencontre avec des solutions."

Et concernant les deux nouveaux jobcoach, quand prendront-ils leur fonction ? "On ne sait pas encore maistant que maintenant. J’espère pouvoir les envoyer sur le terrain début avril. Mais on attend encore le courrier officiel de la Région. De notre côté, par contre, on a déjà sélectionné les deux travailleurs."

Et ces deux nouveaux jobcoach ont des profils très variés: l’un est assistante sociale, "car ces professionnels ont une connaissance élargie de ce qui se fait déjà". L’autre a la double casquette d’ergothérapeute et de neuropsychologue. "Elle a une vision globale du handicap et donc un regard plus pratique, concernant les profils “dys” (NDLR: dyslexiques, dyscalculiques, dysharmoniques…) et sur la santé en général."

www.letilleul-cfp.be