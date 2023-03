En Belgique, une femme sur cinq a recours à l’avortement au cours de sa vie. En 2019, l’année de publication des données officielles les plus récentes, 18 027 avortements répertoriés ont été pratiqués. Ce chiffre annuel est resté relativement stable lors de la dernière décennie alors que cette question de société reste souvent un tabou.

Pour rappeler que l’avortement est un droit mais aussi pour faire tomber des barrières, l’association Femmes solidaires de la région de Huy a mené un projet en collaboration avec la Mezon (maison des jeunes de Huy), et le CEFA (centre d’éducation et de formation en alternance) de Namur. Concrètement, les trois partenaires ont réalisé une capsule vidéo de près de 4 minutes intitulée "L’IVG, qu’est-ce que j’en sais ?". Cette réalisation a été présentée ce mercredi à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.

"Concrètement, ce sont six jeunes, trois garçons et trois filles, qui répondent à des questions face caméra, explique Cathy Moureaux, directrice de la Mezon et sociologue de formation. Nous voulions qu’il y ait une parité à la fois dans les genres, mais aussi dans l’origine des interlocuteurs. Trois viennent du CEFA et trois (Bruno, Messaline, Louise) de notre maison des jeunes."

Les six jeunes répondent ainsi à des questions telles que: "L’IVG, est-ce positif ou négatif ?" ; "Si ça t’arrivait, vers qui te tournerais-tu ?", "Si tu avais une baguette magique, que ferais-tu ?". Tournée et montée par deux animateurs de la Mézon Pacôme Bilali et Nicolas Danze, la capsule a pour vocation d’être distribuée. "L’idée, c’est d’essayer de relayer une information adéquate pour donner envie aux jeunes d’aller plus loin, de susciter une curiosité – pas une curiosité malsaine –, de leur permettre d’aller ouvrir la porte d’une institution, poursuit Cathy Moureaux. Raison pour laquelle nous allons faire parvenir cette capsule aux SAJ, SPJ, centre culturel, à Infor Jeunes ou encore, par exemple, aux directions des écoles secondaires de Huy."

Des professeurs ont d’ailleurs assisté à la présentation ce mercredi. "Dans le cadre de mes cours, on parle de l’avortement, explique Anne-France Royen, professeur dans la section agent d’éducation à l’institut Sainte-Marie. J’aime assez qu’on donne la parole aux jeunes dans cette vidéo qui, à mon sens, peut être exploitée avec de grands élèves, en tenant compte des valeurs confessionnelles prônées par les différents établissements. À titre personnel, en dix-sept ans de carrière, j’ai été confrontée à deux reprises à des étudiantes qui manifestaient le souhait d’avorter. Il s’agit alors d’en référer au PMS et de déléguer à des intervenants extérieurs, comme un centre de planning familial. Cela permet de libérer les jeunes de tout rapport “hiérarchique”".

La capsule sera aussi visible sur le site de la Mezon, ainsi que sur celui de la Ville de Huy.