Mobilité de la rue A. Bellery à Marchin: une réunion citoyenne

La rue Armand Bellery, à Marchin, fait sourire ou agace, tout dépend de quel côté on habite. En 2020, elle avait été limitée à la circulation locale et en août dernier, les riverains avaient vu un second panneau ajouté illégalement en bas du premier "Excepté Marchinois (es)" par un citoyen afin d’insister plus encore. Depuis trois mois, la rue est désormais rouverte à tous les usagers. Les policiers avaient effectué des analyses qui avaient prouvé que la circulation locale n’était pas respectée. "Nous avons donc aménagé la rue avec des chicanes pour une période d’essai de six mois, informe Adrien Carlozzi. Le 20 mars, nous proposons donc une réunion citoyenne avec les riverains pour discuter de la mobilité. Nous avons également mis un analyseur de trafic depuis une semaine pour objectiver les données. Nous pourrons ainsi discuter et voir si la situation doit être améliorée ou non."