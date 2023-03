Huy: Louis Comblin sort son premier album 6 titres au sein de ShiroKuro

Ils avaient jusque-là en commun de mener des études au Conservatoire royal de Liège avec Nathanaël et Louis en composition (avec spécialisation en orchestration), et Matias en percussions. Désormais, In Sight consolide leur collaboration avec six titres à proposer aux auditeurs (dont une introduction). "Je situerais notre musique dans le genre pop indépendante avec des sources d’inspiration comme London Grammar et Kim Churchill, confie Louis Comblin (22 ans). Même si j’ai entièrement composé la 6e plage (Bad Feeling) de l’album, la majorité des idées viennent à la base de Nathanaël et nous apportons les arrangements. Quatre des six titres ont déjà été joués depuis longtemps et nous les avons retravaillés tantôt avec un nouveau pont ou un nouveau final pour les allonger. Il n’y a pas une plage en dessous des 4 minutes."

Du Stravinsky dans le sample

Les compositions s’arriment au violon, au violon électrique, à la guitare, au clavier et à la batterie. Le trio aime aussi beaucoup jouer avec des bandes sonores ou des samples comme celui d’un extrait du Sacre du printemps de Stravinsky en écho à leur écolage au Conservatoire royal de Liège. Le tout a été enregistré et mastérisé par Maxime Wathieu (Marchinois d’origine) au Wood Studio de Chênée. "Même si chaque chanson a son propre univers, je trouve que l’album conserve une certaine cohérence. On a joué sur les couleurs musicales de nos débuts. Chacun y amène ses inspirations. Matias et moi sommes un peu plus rock, là où Nathanaël est pop. Et comme on s’est croisé dans le milieu du classique…"

L’idée ravira certains: In Sight sera pressé en 200 exemplaires CD grâce aux fonds récoltés (2 450 €) lors d’une campagne de financement participatif. "On voulait également une sortie en physique. Cela laisse une trace et cela permet de toucher un autre public." Public que ShiroKuro espère aussi convaincre en live après quelques piges d’essai par le passé ! Avis aux programmateurs de concerts, l’agenda 2023 du trio est vierge.