100% des Delhaize bientôt franchisés: au supermarché d’Amay, l’annonce fait l’effet d’une "bombe"

Une annonce soudaine

L’enseigne affiche porte close ce mardi matin, elle n’a ouvert que quelque temps durant la matinée, tout comme beaucoup d’autres Delhaize du pays. "Nous avons appris la nouvelle ce matin, nous étions ouverts. Les directeurs devaient annoncer cette décision aux employés à 11h. Dès que nous avons reçu la communication, nous nous sommes réunis devant la porte du magasin et nous avons fait sortir les clients qui faisaient leurs courses", explique une employée.

Ils ont appris la nouvelle via un papier distribué ce mardi matin, un "Connect Flash" qui s’adresse aux collaborateurs de l’enseigne. "Delhaize a l’intention de convertir en magasins indépendants l’ensemble de ses 128 supermarchés en gestion propre en Belgique dans l’objectif de renforcer sa position sur un marché belge concurrentiel." Pour les employés, c’est un coup de massue. "Mais de toute façon, quand une entreprise vous annonce le matin même que la décision a été prise, c’est que c’est déjà le cas depuis longtemps."

Un élément (entre autres) a mis la puce à l’oreille des employés: le manque de marchandises. "On commandait des choses, on ne les avait pas, il y avait des trous dans le magasin. Mais quand on allait dans les franchisés, eux avaient la marchandise. Il y a quelque temps, on nous a annoncé changer de méthode de travail, et ce matin, on nous a dit ça."

Émotion palpable

Les membres du personnel n’avaient pas vu venir ce changement. "On s’est dit qu’il y avait quelque chose, peut-être que les magasins allaient être remaniés… Mais ça ? Non, c’est une bombe." L’émotion est palpable pour certains employés. "Franchement, quand j’ai entendu l’information, je me suis effondrée, j’ai craqué", nous explique une employée du magasin depuis 34 ans.

Selon la direction, pas de changement

Aucune information précise n’est parvenue aux employés concernant les nouveautés qui accompagneront ce changement de fonctionnement. "Aucun impact sur l’emploi pour les collaborateurs des supermarchés n’est à prévoir car l’ensemble du personnel sera transféré vers les nouveaux opérateurs indépendants", peut-on lire dans le communiqué officiel de l’enseigne.

"Pour moi, si cela ne change rien, je ne suis pas contre, ce n’est pas ça. C’est la façon de faire qui me pose problème, si tout le monde est bien dans son travail par la suite… Mais si c’est pour être un pion, c’est non."

D’autres employés pensent que la communication de l’enseigne n’est pas appropriée. "Ils nous jettent de la poudre aux yeux. C’est toujours pareil." Certains sont encore plus tranchés. "Être franchisé, c’est la merde. Déjà le salaire que j’ai ici, je ne l’aurai jamais en AD (NDLR: le Delhaize d’Amay devrait être converti en AD Delhaize). Les employés du Delhaize d’Amay sont déterminés à poursuivre la grève demain."Bien sûr que nous allons continuer, tant que nous n’avons pas plus d’informations."