Pour Christian Stevins, sophrologue dynamique depuis 20 ans, il existe une communion entre le corps, l’esprit et la nature par la pratique de la marche en pleine conscience qu’il propose sous forme d’atelier à Moha, où nous l’avons testé. "Marcher en pleine conscience, c’est expérimenter notre présence à nous-même et au monde, explique le Mohatois. C ’est avoir la conscience de qui nous sommes, la conscience de notre corps."

Le point de départ est aussi celui d’arrivée: on ferme les yeux et on observe l’état d’être du moment présent. C’est-à-dire, comment on se sent ici et maintenant lorsque nos pensées sont mises de côté.

Évolutif et pédagogique, l’atelier se concentre sur cinq points particuliers: cette prise de conscience de l’instant, l’ancrage, la posture, la respiration et enfin, l’éveil des sens. La première proposition est donc de fermer les yeux pour amener la concentration dans les pieds qui eux-mêmes sont dans les chaussures posées sur le sol. On relâche les tensions, on ouvre la cage thoracique pour libérer la respiration. Et on observe son état d’être. Facile ! "Plus on va s’ancrer dans le sol, moins on sera dans le mental car la concentration se portera dans les pieds."

"Marcher autrement, être dans son corps, gérer ses pensées"

C’est parti pour une marche d’une petite dizaine de kilomètres dans les rues et ruelles du village. On passe par les ruines du château, la carrière, le golf Naxhelet. On regarde autour de soi, on ne pense pas.

Au fil du temps qui passe, ce qui a été appris est testé. Et on marche en silence. Les sens restent en éveil, le regard se pose quelques mètres devant soi. Des arrêts sont programmés. L’un d’eux fait prendre conscience du déroulé de son pied sur le sol. Le talon d’abord, la plante de pied ensuite et le gros orteil qui nous propulse. "Le but ici est de marcher autrement, d’être dans son corps et de gérer ses pensées. On est dans le ressenti de son corps qui bouge."

Cette marche en pleine conscience en prépare une autre: la marche afghane, davantage dynamique et en synchronisation avec sa respiration: trois inspirations, trois expirations, par le nez, pour la chaleur du souffle.

Fin de l’atelier, partage des impressions: "paix, sérénité, unité, cohérence".

Prochain atelier: le samedi 13 mai. 0476/41 16 84 www.resilience.be