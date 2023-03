Oreye: une exposition variée et toutes générations pour l'Iris Photo Club

L’Iris Photo Club est né il y a à peu près 4 ans. Au départ, Charly et quelques amis faisaient partie d’un autre groupement, à Heers. "Puis on m’a tout simplement demandé de développer cela ici, explique-t-il. Alors je me suis lancé." Sa passion, Charly la vit depuis de très nombreuses années. "Cela fait près de 48 ans que je fais de la photo ! Je touche un peu à tout, surtout les paysages, dans un rayon de 20 km environ."

Pour cette deuxième édition, l’exposition a rencontré un franc succès qui ravit les exposants. "On discute avec les visiteurs, on leur explique ce qu’on fait, et pendant deux jours c’était rempli tout le temps", termine un Charly ravi. Aujourd’hui, le club compte près de 16 membres actifs.