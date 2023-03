Le Contrat de rivière cherche des bénévoles pour encadrer des animations dans les écoles

Ponctuellement, le Contrat de rivière Meuse aval (CRMA) fait appel à des bénévoles, par exemple lors d’inventaires de terrain, le long des cours d’eau. Mais aujourd’hui, pour le CRMA, il s’agit de recruter des volontaires d’un tout autre ordre et en nombre ; soit près d’une vingtaine. "D’une part, nous avons une animatrice qui est en congé de maladie longue durée, note Edmée Lambert, la coordinatrice. D’autre part, de plus en plus d’écoles sont en demande d’animations qu’on ne peut assurer, faute de personnel car on travaille encore beaucoup sur la gestion des inondations."