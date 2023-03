Le collectif Femmes Condroz-Huy-Hesbaye raconte la féminité en chanson

Samedi matin, le collectif Femmes Condroz-Huy-Hesbaye organisait son traditionnel petit-déjeuner. "Nous avons eu 85 personnes, c’est une très belle réussite, se réjouit Fabienne Dubois, la présidente. Nous organisons également une tombola avec des lots qui sont offerts par les commerçants de la région et ça nous permet de remettre des sous dans la trésorerie qui sont réinvestis pour les repas de Noël que nous offrons aux personnes démunies." Depuis 2010, l’association se mobilise pour les femmes et leurs droits. Avec, chaque année, un thème défini. "Nous avons décidé de mettre les chanteuses à l’honneur. Nous avions justement deux membres qui sont dans une chorale et elles ont repris des musiques durant la matinée" , ajoute Fabienne Dubois. Et pour les participants, c’est aussi l’occasion de remettre la femme à l’honneur. "C’est la première fois que nous participons, expliquent Vanessa Parent et Christelle Désir. Cette journée permet de rappeler qu’il est important d’avoir des droits et de les défendre. On sent forcément toutes un peu féministes." Ce week-end, les gangs de filles étaient de sortie pour remettre au premier plan le girl power.