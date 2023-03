La convivialité ne sera pas un v(a)in mot à la foire de Verlaine

Synonyme de convivialité, une notion parfois galvaudée, la foire des vins de Verlaine réunit tous les ingrédients d’un week-end exceptionnel. Autour de son comité d’organisation et de tous les bénévoles qui œuvrent. "Le comité de la foire des vins reste associé au royal comité de Saint Nicolas, rappelle Joël Valentin, co-initiateur. Les deux années d’arrêt n’ont pas été évidentes, d’autant qu’en 2021, tout était prêt et nous avons été confinés la veille de la foire. On a bu le bouillon."

Le comité a vécu sur ses réserves. "On a fait le gros dos. 2022 nous a permis de boucher les trous et on compte sur 2023 pour remettre à flot les investissements."

Treize viticulteurs et producteurs

Cette prochaine édition doit permettre aussi au comité de St Nicolas de préparer la tournée de décembre avec toutes les activités parfois boudées par les parents des enfants bénéficiaires.

Parmi les 13 excellents viticulteurs et producteurs, épinglons la distillerie artisanale verlainoise Michel Bouillon, à découvrir. Côté restauration, le restaurant-friterie-traiteur "Le Cornet d’antan" proposera une carte gourmande (moules, plats brasserie) et de terribles desserts.

Infos. 16e foire des vins, salle des Thuyas-rue de l’église à Verlaine (fléché). Vendredi 10 mars de 18h à 22h, samedi 11 de 14h à 22h et dimanche 12 de 11h à 20h. Entrée 8€ (verre compris). Facebook: Foire-des-Vins-de-Verlaine.