Huy: la boulangerie "Le Temps d’un délice" d’abord dans un magasin éphémère

Les choses se précisent pour la boulangerie "Le Temps d’un délice" actuellement implantée dans deux points de vente à Ben-Ahin (à côté de la librairie) et à Tihange. Pour rappel, Damien Delens envisage de construire un bâtiment à l’angle de la rampe du Colruyt et de la chaussée de Dinant pour y installer une boulangerie (avec salon de dégustation, terrasse et parking) et son atelier (il se sent actuellement à l’étroit dans celui qu’il occupe à Héron). La boulangerie de Tihange, elle, n’est pas concernée par ce projet et restera en activité. "Le bail du magasin que nous occupons à Ben-Ahin arrive à son terme le 31 mai, rappelle sa maman Brigitte Dusart qui l’épaule dans ses activités. Le bâtiment a été vendu et nous n’avons pas eu de contact avec les nouveaux propriétaires pour une éventuelle prolongation. Donc, le temps presse pour nous. Or, le début du chantier prendra du retard car nous avons seulement reçu récemment les devis que nous attendions depuis longtemps. On a donc décidé d’opter pour l’installation de deux conteneurs temporaires sur le terrain près du Colruyt. Le déménagement aura lieu courant du mois de mai."