Hannut: un record d'affluence pour la bourse aux minéraux

Ce succès, il s’explique notamment par la partie exposition… Composée de près de 400 éléments inestimables, présentés par les membres du club notamment. "C’est une sorte de musée éphémère, se félicite Raymond. Les gens viennent de l’étranger pour la voir, et grâce à elle on peut dire qu’on est l’un des plus grands rendez-vous de ce type en Belgique." Ils étaient en effet nombreux à admirer les vitrines, mêlant minéraux classiques européens, de Nord-Angleterre ou encore de Chine.

Des bijoux très locaux

La partie bourse a, elle aussi, connu un succès de foule. Parfois venus de très loin (Béziers, Pays-Bas…), les exposants ont échangé avec de nombreux amateurs, pour la plupart connaisseurs. C’est le cas notamment d’Amélie Snyers, exposante la plus locale de toutes puisque… citoyenne hannutoise ! "J’ai cette passion depuis que je suis toute petite, raconte-t-elle. Je collectionne depuis quelques dizaines d’années et je suis actuellement une formation en gemmologie à Bruxelles. On n’y apprend pas vraiment la valeur des choses mais surtout à les décrire, à comprendre ce qu’on a sous les yeux." Ce dimanche, elle présentait un vaste choix de bijoux en tous genres. Son rêve ? Ouvrir une bijouterie "sur-mesure". "J’aimerais que les gens viennent voir ce qui leur convient comme pierre, et qu’on construise un bijou en fonction de leurs envies", résume-t-elle. Présente pour la première fois à la bourse, elle était ravie de l’expérience. "Il y a une chouette ambiance entre tout le monde, et on rencontre des gens passionnés, qui s’y connaissent. C’est vraiment une chouette expérience."