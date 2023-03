Hannut: de vielles cartes postales poussent cette jeune étudiante sur la trace d’Hermine Lejeune

"Je ne suis pas déjà entrée en contact avec les descendants d’Hermine Lejeune. Mais, je compte le faire. J’ai des documents prouvant qu’elle s’est mariée et qu’elle a eu des enfants. Et que ces derniers en ont également eu qui sont toujours en vie." Rien ne prédestinait la Bastognarde Théa Jentges à un jour tenter de refaire l’histoire d’Hermine Lejeune, une Hannutoise née le 16 mars 1895 et décédée le 29 juin 1962. C’est d’ailleurs par le plus grand des hasards que cette jeune étudiante (23 ans) à l’ESA Saint-Luc de Liège a un jour croisé "sa route" dans le cadre des préparatifs de son mémoire qu’elle consacre aux cartes postales comme moyen de transmission d’histoire, de l’Histoire et de savoirs. "Tout a débuté quand, sur une brocante des environs de Saint-Hubert, je suis tombée sur une boîte à souvenirs contenant une quarantaine de cartes postales. Je les ai achetées avant de me rendre compte qu’elles étaient toutes adressées à la même personne: une certaine Hermine Lejeune, explique Théa. La plus ancienne date de 1903 et la plus récente de 1943. L’absence, la plupart du temps, de noms de famille m’empêche d’identifier les auteurs. Mais, de ce qu’on peut y lire, on peut déduire qu’il doit s’agir de membres de sa famille ou de proches."