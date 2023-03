Hamoir: l'ambiance familiale était de retour au grand feu du patro

C’est pourquoi cette année, le grand feu marquant la fin de l’hiver et la venue du printemps s’est fait discret ce samedi à Hamoir: très peu de publicité sur les réseaux, avec cet objectif de se diriger vers une manifestation plus traditionnelle, à l’ancienne, où les gens du village se retrouvent pour discuter un verre à la main, voir brûler la macrâle et ainsi aider le patro local pour qui cette activité représente une part importante de ses revenus (de 500 euros à 3 000 euros quand ça fonctionne bien). Et pour être sûr qu’aucun débordement ne survienne, trois voitures de police étaient présentes sur les lieux situés à côté du hall omnisports.

"En accord avec la Commune, les pompiers et la police, on a voulu revenir à quelque chose de plus petit, auquel les enfants, les parents et les grands-parents étaient conviés. Se diriger vers quelque chose de plus familial, quitte à risquer d’avoir un peu moins de monde, a concédé Mathis Paquay. L’année dernière, on sortait tout juste du Covid, on était l’une des premières grosses soirées de la région et on a comptabilisé plus de 800 personnes sur place alors qu’on en accueille aux environs de 300. On n’était pas du tout préparé, on a gagné beaucoup d’argent mais on n’a pas profité de notre soirée." Au cours des bagarres, plusieurs membres du patro avaient d’ailleurs été blessés en tentant de calmer les plus agités.

Même si les lieux semblaient clairsemés samedi soir, de nombreux parents étaient présents pour soutenir le patro malgré l’absence de DJ. L’événement a nécessité plus d’un mois et demi de préparation. "On plante un bois au milieu, on fait des cheminées en palettes, de façon à bien aérer le feu par le milieu, et après on dépose des bois dessus. Ils sont montés contre le mât, ce qui permet d’aller haut", explique Charles Philippe, coresponsable. Tous les sapins de Noël ramassés par la Commune sont ainsi brûlés durant la soirée, et des personnes apportent également des déchets verts pour l’occasion.