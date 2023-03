Anthisnes : le couple ukrainien prend son envol vers son nid

Véronique Clerbois, qui leur avait offert l’hospitalité avec son mari depuis leur arrivée en Belgique, leur a dit au revoir dans l’après-midi (son médecin de mari était retenu à l’hôpital). "La grand-mère de mon mari était partie en 1940 se réfugier en France et a été accueillie là-bas. C’est un petit peu un donné pour un rendu", raconte l’Anthisnoise. De fil en aiguille, elle a été mise en contact avec une réfugiée ukrainienne âgée alors de 27 ans (28 aujourd’hui) et dont la sœur était déjà à Beaufays. Elle est arrivée au mois de juin et son compagnon a suivi en juillet.

Leur avenir en Belgique

Les deux tourtereaux, qui habitaient la région touristique de Genichesk (environ 80 kilomètres de la Crimée), ne tarissent pas d’éloges sur la Belgique, au point qu’ils ont décidé de rester dans le pays, et ce même si la guerre s’arrêtait demain. "Nous avons de nouvelles opportunités ici, alors qu’en Ukraine tout doit être reconstruit, estime la jeune femme, qui apprend à parler le français et qui aimerait devenir web développeuse, un métier qui n’a rien à voir avec ce qu’elle faisait avant. Je gérais un magasin de jeux pour enfants. Tout a été détruit ou volé par les Russes. Oui c’est vrai, plus tard, je pourrai peut-être ouvrir un web-shop."

La reconversion semble être un peu plus facile pour Dima qui a pu continuer à exercer son métier de chauffeur, même s’il travaille actuellement la nuit. Il espère retrouver les routes de l’international comme auparavant, lui qui est toutefois resté bloqué six mois dans son camion pendant la pandémie de Covid. "C’est difficile mais c’est juste le début. C’est normal, les personnes doivent apprendre à me connaître. J’espère rouler à nouveau en Italie, c’est un très beau pays, mais je préfère la Belgique pour sa sécurité."

Côté gastronomie, sans surprise, c’est le boulet frites qui est ressorti en premier dans les préférences avouées par le couple, suivi des carbonades flamandes.