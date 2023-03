Amay: Dan Gagnon, cet irrévérencieux phénomène

Rien dans la demi-mesure dans le jeu de scène du belgo-canadien qui, sans complexe ni subtilité, dit sa façon de penser avec irrévérence et un goût prononcé pour la provoc’.

À défaut d’en prendre parti, on peut toujours tenter de rire des sujets prétextes à controverse placés dans le prisme de l’humoriste et poser ainsi la question du politiquement correct. On pense aux sujets sur la mort et la maladie qui, dans le propos de Dan Gagnon restent banalisés, voire, choquants. C’est là le choix – ou le risque – assumé de l’homme qui puise dans l’humour noir ses couches les plus épaisses et féroces.

Sans se formaliser pour si peu, le public, bon enfant, entre malgré tout dans le jeu de l’homme qui pointe là, la complexité de notre existence à travers des thèmes comme l’alcool, la parentalité, le mariage et même l’hygiène corporelle et la santé mentale de ses contemporains.

C’est qu’il aime déballer sa façon de penser, Dan Gagnon, jusqu’à parfois s’enliser ou s’égarer dans des digressions qui font perdre le fil de la vanne. Ce qui reste alors ? Un homme qui sait aussi faire rire de lui-même sur un ton naturel et potache.

Plus subtils, reconnaissons-le, les sketches sur la Belgique – sa terre d’accueil – qu’il égratigne pour en rire avec une tendresse toute particulière et sincère.

Miroir à peine déformé de notre "belgitude", les images qu’il nous renvoie rappellent ici que rire de soi, c’est aussi un bon remède pour se remettre d’aplomb, sans culpabiliser.

Surtout quand le tout est placé sur le mode de la dérision et dit avec une familiarité qui frise le naturel.

C’est qu’il en a l’art, le gaillard, pour dire tout haut et sans complexe, ce que nous pensons, nous, parfois tout bas.

Pour le reste, il faut savoir à qui on a affaire et accepter cette remise en question d’un humour qui fait rire à partir de sujets "dits" sensibles et qui nous concernent tous.