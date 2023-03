Modave: un Nandrinois explose un muret et percute un camion

La voiture a fait une embardée. Elle a percuté un muret et un pilastre, mais aussi une barrière, avant de rebondir pour aller percuter un camion qui arrivait en sens inverse.

Sans faire de blessé

Le choc a été violent. L’automobiliste n’a miraculeusement souffert d’aucune blessure à la suite des faits. À l’arrivée des secours, il était conscient et a pu sortir seul de son véhicule. Mais les dégâts matériels sont importants. En effet, tout l’avant de la voiture a été enfoncé tandis que le muret et la barrière de l’habitation ont été détruits sous la violence du choc. À la suite de l’accident, le véhicule n’était plus en état de circuler. Le Dépannage du Condroz est intervenu sur place avec un véhicule de balisage et un camion-plateau. Il a pris en charge la voiture et l’a emmenée. La police de la zone du Condroz est également intervenue sur les lieux. Les inspecteurs ont réalisé les devoirs d’usage.