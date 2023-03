Le fils du premier président du RCS Verlaine écrit les 80 ans d’histoire des "Vert et Blanc"

Mémoire(s) d’un passionné

À l’histoire sportive et humaine depuis 1940, s’ajoute celle d’une famille. Celle des fondateurs et celle du Comte Édouard de Liedekerke, le père d’Étienne, premier président du CS Verlaine en 1943. Au fil des pages, la passion du Comte Étienne, bercé par le foot dès son plus âge avant de rester CQ durant 15 ans et de vivre le grand développement du RCS Verlaine. La mémoire, les mémoires, les archives ou encore le petit journal du club des années 70 ont permis de rassembler toutes les pièces de ce puzzle de 80 ans. "J’étais tous les dimanches au foot avec mon papa. Je suis entré dans le comité et j’ai été pris dans l’engrenage", confie le Comte qui regrette de ne plus pouvoir assister aux rencontres. Il évoque pourtant son 1er match comme spectateur, à Mons-lez-Liege en 1956, "en pleine crise pétrolière. J’avais 7 ans et nous sommes partis en car". Il figure parmi les anciens, voire les plus anciens du club.

D’autres visages étaient présents lors de la présentation du livre dernièrement au club: Paul Abraham, Guy Dony, Émile Bellefroid entre autres. "Il était temps de mettre cette histoire sur papier, parce qu’il y a eu trop de disparus parmi les anciens ces derniers temps. Grâce aux articles de presse, aux archives du journal L’Avenir, d’Edmond Maréchal (NDLR: membre notamment du comité provincial) reçues avant sa mort et celles de mon papa, les souvenirs sont parfois revenus. J’ai redécouvert la période de la guerre." Nostalgie et souvenirs ont égrené la soirée officielle de présentation. Avec émotions. Outre le Comte Édouard, de grandes personnalités sont évoquées par l’auteur dont certaines décédées: Willy Rigo, Jean Grégoire, Edmond Maréchal. Et tous les autres: Alain Vanderoirschot et les générations successives de joueurs et d’entraîneurs. "Il faut pourtant remonter loin pour avoir un entraîneur comme l’entraîneur actuel qui et présent depuis 12 ans, insiste encore l’auteur. Ce sont des clubmen qui ont fait l’histoire: 7 présidents, tous Verlainois qui ont toujours gardé les 3 lignes de conduite: une belle et bonne équipe 1re, une école des jeunes performante et des installations attractives.". L’histoire continue donc en D2.

Info. 1940-2022, 80 saisons de football" est en vente au prix de 20€ à Verlaine: librairie Marie-Claire (r. Buisson-à-la-fleur – Verlaine), boulangerie Grégoire et boucherie Evrard. Ainsi qu’à la buvette du foot.