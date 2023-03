Hannut: cap sur les ambitions sportives olympiques du pôle athlétisme

Le projet Wallonie Ambitions Or (WAO), lancé par le gouvernement wallon en 2020, soutient le développement des infrastructures sportives en vue de renforcer la pratique du sport de haut niveau et préparer nos athlètes aux JO de Paris 2024. Hannut a fait partie des lauréats et s’est vue attribuer une enveloppe de 285 900€ pour l’aménagement des abords et l’acquisition du premier équipement sportif du hall d’athlétisme indoor au stade Lucien Gustin. "Le subside a déjà été utilisé sur l’enveloppe globale, rappelle Martin Jamar, échevin des Sports. La piste extérieure est également terminée. On a donc désormais un pôle d’athlétisme indoor et outdoor complet et au top niveau." Une infrastructure qui a de quoi séduire et Hannut peut se targuer d’avoir un joli palmarès de sportifs professionnels qui ont foulé les couloirs. "Nafissatou Thiam est venue s’entraîner à de nombreuses reprises. C’est un gage de qualité et ça permet de faire rayonner notre infrastructure en dehors de Hannut, ajoute l’échevin. On a parfois peur d’investir dans du qualitatif. Mais avec ce projet, c’est la preuve que ça a du sens et une retombée pour la Ville mais aussi pour les clubs et les athlètes de haut niveau qui passent par nos murs. Cela crée aussi un engouement certain du public amateur qui ne manque pas une occasion de venir voir les pros s’entraîner."