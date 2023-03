Amay: le bâtiment incendié dans la rue Joseph Wauters est en vente

La rue Joseph Wauters à Amay peut-elle enfin envisager de voir disparaître le spectacle de désolation laissé par le bien laissé à l’abandon, à proximité du rond-point au carrefour avec la chaussée Roosevelt ? Pour rappel, ce bâtiment à appartements avait été détruit par un important incendie le 19 octobre 2016, heureusement sans faire de blessé parmi les habitants. Et depuis, des plaques de bois fixées aux fenêtres du rez-de-chaussée et des barrières Heras sur le trottoir empêchaient toute tentative de s’y introduire. Récemment, y sont apparues des affiches annonçant sa mise en vente confiée à une agence immobilière bien installée en vallée mosane. Voilà qui devrait mettre fin à une situation ayant donc perduré plusieurs années et qui n’était plus du goût de Didier Lacroix, l’échevin amaytois de l’Aménagement du territoire. "J’ai recontacté les trois copropriétaires à ce sujet pour faire bouger les choses, confie l’échevin. Ils étaient bloqués par une action toujours en cours au tribunal et impliquant les compagnies d’assurances. Finalement, ils ont eu l’accord pour vendre le bâtiment même si l’action n’est toujours pas terminée. Et, il y a trois semaines environ, les pompiers sont venus vérifier si les conditions étaient réunies pour enlever les barrières Heras qui sécurisaient le bien, afin de libérer le trottoir. Ce que nous avons fait." Quant au résultat de l’enquête menée à l’époque ? Personne n’a d’information si ce n’est qu’on avait alors évoqué un souci électrique.