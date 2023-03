Engis: les chevaux d'Aurore qui murmuraient à l'oreille des hommes

Habituée à travailler en thérapie individuelle ou de groupe, la jeune femme a décidé d’organiser des séances spécialement réservées aux hommes. Des "cercles d’hommes", un espace d’échanges et de partages exclusivement réservé pour eux. "J’organise régulièrement des cercles mixtes, dans lesquels il y a parfois un homme ou deux. Je voulais donc proposer un cercle juste pour eux, où ils ne seraient pas tout seuls et où ce serait plus facile pour eux, où ils se sentiraient plus en confiance, de déposer les choses et évoquer leurs émotions."

Après une première expérience le mois passé, Aurore Heuschen organisera un deuxième cercle d’hommes, le samedi 11 mars. Le thème du jour ? "Exprimer sa sensibilité". L’idée étant d’aider les participants à se reconnecter à leur sensibilité, à leurs émotions et à leur corps par le biais des chevaux. Très concrètement, Aurore Heuschen s’adapte aux participants: elle dispose de plusieurs outils pour "travailler" le thème proposé, aux hommes de choisir ceux qui leur conviennent le mieux, qu’ils ont envie de tester. "On va d’abord faire un tour de parole pour que chacun exprime pourquoi il est là, ce qu’il en attend. Il y aura ensuite des activités créatives, du partage, de la méditation, de la pleine conscience en mouvements… Le but est que ce cercle leur apporte quelque chose à eux-mêmes mais aussi aux autres hommes", par le partage d’expériences, par des conseils.

Et les chevaux d’Aurore Heuschen, donc, seront là pour aider ces hommes à libérer leur parole, à exprimer des choses parfois enfouies profondément, à se reconnecter à eux-mêmes, à se libérer de croyances limitantes. En toute confiance. "Les chevaux mettent en lumière nos sensibilités, nos blocages."

Cercle d’hommes "Exprimer sa sensibilité" le samedi 11 mars de 14 à 16 h (accueil dès 13 h 30). 35 €/personne. Infos et inscriptions au 0474/19 90 03 ou via equi_des@yahoo.com