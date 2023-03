Lincent: deux frères interpellés pour rébellion à 3 heures d'intervalle

Tout commence jeudi matin vers 8h à Lincent. C’est là que le cadet des deux frères est impliqué dans un accident de circulation. Si les dégâts ne sont heureusement que matériels, les deux automobilistes ne sont pas d’accord sur les responsabilités de l’accident et n’arrivent pas à rédiger le constat. Le ton monte, à tel point que le cadet des frères appelle son aîné à la rescousse, alors que, de son côté, l’autre automobiliste prend contact avec la police…

Le cadet refuse le test d’alcoolémie

À l’arrivée des forces de l’ordre, le cadet est effectivement "remonté comme un coucou". Il est agressif voire menaçant, en ce compris avec les représentants des forces de l’ordre. Arrive alors le frère aîné qui, dans un premier temps, tente de calmer son frère… en vain.

Les choses tournent encore un peu plus à l’aigre lorsque les policiers ont demandé au conducteur de se soumettre à un test d’alcoolémie. L’homme a refusé, expliquant qu’il était 8h du matin et s’est montré à ce point insultant que les policiers ont décidé de l’embarquer. Le frère s’est alors mêlé de l’interpellation et a été sommé de s’écarter, ce qu’il a fait.

L’aîné se présente au commissariat à Hannut

Mais en fin de matinée, l’aîné s’est présenté au commissariat de police de Hannut pour savoir ce que devenait son frangin. Là, les policiers lui ont dit que l’homme était encore en audition, mais que, comme il avait été témoin de la scène, il devrait lui aussi être entendu. L’homme a alors refusé et s’est à son tour montré agressif. Lorsqu’on lui a demandé de se calmer et sommé de mettre les mains au mur pour être fouillé, il s’est rebellé… Il a donc également été privé de liberté.

Les deux frères ont été déférés, vendredi matin, au parquet de Liège. Là, en théorie, ils devaient être remis en liberté après avoir reçu une citation à comparaître, sauf s’ils ont encore piqué une grosse colère…