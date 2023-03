Football (P2A): Xhoris boucle son mercato avec une dernière arrivée de renom

On le sait, depuis de nombreuses années, Xhoris mise sur la continuité. Et si les Condrusiens n’ont pas réellement changé leur fusil d’épaule avec une vague de prolongations notamment, ils viennent de viser dans le mille avec une nouvelle belle arrivée. Titulaire du côté d’Aywaille, Alex Famerie évoluera sous les ordres de Michaël Lèbe la saison prochaine. "Nous avons vraiment bien bossé et sommes très contents" témoignait le mentor xhorisien. Voilà donc les siens parés pour viser haut la saison prochaine en P2A.