Villers-le-Bouillet: cinq passages pour piétons sécurisés par un éclairage, rue de Huy

La séance du conseil communal de Villers-le-Bouillet n’a pas donné lieu à de vifs débats ce mardi. On en retiendra essentiellement la perspective de voir cinq passages pour piétons sécurisés par un éclairage sur le tronçon de la rue de Huy (N65) promis à un grand chantier mené par le SPW en collaboration avec les Communes de Villers-le-Bouillet et de Wanze concernées par les travaux sur leurs territoires. Les engins devraient normalement s’y activer au printemps pour un égouttage et une réfection totale de la voirie. L’estimation budgétaire pour les dix points lumineux (deux par passage pour piétons) est de 37 674 € (TVAC).