Un grand concert festif et social avec La Cavatine (Héron)

Pour la chorale La Cavatine de Héron, le nombre 18 sera symbolique cette année, un fruit bien heureux du hasard. L’ensemble vocal organise son 18e concert de chorales le samedi 18 mars toujours à l’église Notre-Dame de la Nativité à Couthuin. 18, c’est aussi l’heure du concert. "C’est une nouveauté cette année, insiste la cheffe de chœur Sophie Breuls. Le concert débute à 18 heures et non plus 20 h, car il est suivi d’une petite restauration plus fournie afin de passer un bon moment convivial et de rencontre d’après-concert. Nous proposerons toujours des pâtisseries, mais également des sandwiches variés. C’est presque un petit souper."